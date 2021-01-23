أحمد سعيد "أوكا" يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد سعيد "أوكا" مدافع حرس الحدود ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم رسميا وبداية حصوله على دورات تدريبية ليسلك المجال الفني.

أحمد سعيد أوكا النادي : نادي زد

صاحب الـ36 عاما بدأ مسيرته في نادي الشمس ومنه انتقل للإسماعيلي في 2005 قبل أن يحط الرحال في حرس الحدود في 2006.

ومع حرس الحدود خلال ست سنوات توج أوكا بلقبين لكأس مصر في 2009 و2010 وظفر بكأس السوبر المصري في 2009.

وفي عام 2012 انتقل أوكا إلى وادي دجلة حيث انضم منه لليرس البلجيكي.

وعاد بعد ذلك إلى سموحة ثم المقاصة ثم الإنتاج الحربي ثم الأسيوطي سبورت قبل تغيير اسمه والجونة.

ولعب أوكا الموسم الماضي في صفوف نادي مصر قبل تغيير اسمه.

وكان أوكا لعب مع منتخب مصر 30 مباراة وكان أحد العناصر الأساسية للفريق الذي شارك في كأس القارات في عام 2009 وسجل هدفا مع الفراعنة خلال مشواره الدولي.