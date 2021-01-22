السقوط التاسع.. مونشنجلادباخ يتلاعب بـ دورتموند رغم ثنائية هالاند

الجمعة، 22 يناير 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

ماركوس تورماس - بوروسيا مونشنجلادباخ

فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب بوروسيا بارك، بالجولة 18 من الدوري الألماني.

ليتجمد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس الذي صار مهددا بفقدانه، فيما وصل مونشنجلادباخ إلى النقطة 31 في المركز الرابع.

الهزيمة هي التاسعة لـ دورتموند هذا الموسم، والسابعة في الدوري الألماني، والثانية على التوالي بعد السقوط أمام باير ليفركوزن الجولة الماضية.

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فيما هز مونشنجلادباخ شباك دورتموند 4 مرات لأول مرة منذ 25 عاما عندما انتصر 5-1 عام 1996.

مونشنجلادباخ دخل المباراة بقوة كبيرة واستطاع التسجيل في أول دقيقة عن طريق فلوريان نيوهاوز، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود مخالفة سابقة لتسجيله.

هذا لم يمنع مونشنجلادباخ من التقدم في الدقيقة 11 بهدف نيكو إلفيدي بعد تمريرة يوناس هوفمان.

لكن الخارق إرلينج هالاند قلب المباراة مؤقتا بهدفين في الدقيقتين 22 و28 على التوالي، ليكون قد سجل 27 هدفا في أول 28 مباراة له بالدوري الألماني.

هذه العودة لم تكن كافية، فعاد إلفيدي لتعديل النتيجة لـ مونشنجلادباخ بالدقيقة 32، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني تقدّم السنغالي رامي بن سبعيني لأصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 49.

قبل أن يقتل الفرنسي ماركوس تورام المباراة في الدقيقة 78 بهدف رابع.

بوروسيا مونشنجلادباخ دورتموند في ألمانيا الدوري الألماني
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