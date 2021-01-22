مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 23:24

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

بعد الفوز على بيلاروسيا وتعادل السويد مع سلوفينيا، أصبحت مصر في المركز الثاني خلف السويد بفارق المواجهات المباشرة فقط بالمجموعة الرابعة للدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد.

يقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم لليد 2021، وفرص تصدر المجموعة، والمنافسين المحتملين في الدور المقبل.

ترتيب المجموعة الحالي

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السويد6 نقاط - +13

مصر 6 نقاط - +32

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الاتحاد الروسي 5 نقاط - +13

سلوفينيا 5 نقاط - +8

بيلاروسيا 2 نقطة - -13

مقدونيا 0 نقاط - -53

الجولة الأخيرة:

مصر ضد سلوفينيا

الاتحاد الروسي ضد السويد

بيلاروسيا ضد مقدونيا

قواعد البطولة

تنص قواعد البطولة على تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

-الأولوية للنقاط طبعا، ثم المواجهات المباشرة، وبعد ذلك فارق الأهداف، ثم صاحب أكبر عدد من الأهداف، وأخيرا القرعة في حالة التساوي في كل شيء.

-في حالة تساوي أكثر من فريقين بنفس عدد النقاط. يكون الاحتكام للمواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة.

المتأهلان عن المجموعة الرابعة التي تضم مصر، سيلاقيان المتأهلين عن المجموعة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية الحالي كالتالي:

الدنمارك 6 نقاط

كرواتيا 5 نقاط

الأرجنتين 4 نقاط

قطر 2 نقطة

اليابان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

فوز مصر على سلوفينيا في الجولة الأخيرة = التأهل مباشرة ودون حسابات –سواء أول أو ثاني- حسب نتيجة مباراة السويد مع الاتحاد الروسي.

تعادل مصر مع سلوفينيا في الجولة الأخيرة يؤهلها مباشرة أيضا إلى ربع النهائي.

وقتها إذا فازت السويد على الاتحاد الروسي، تتأهل السويد أول ومصر ثاني. مصر تواجه أول المجموعة الثانية، والسويد تواجه ثاني المجموعة الثانية.

أما إذا خسرت السويد أو تعادلت أمام الاتحاد الروسي، فيكون فوز مصر على سلوفينيا يعني تأهلها كأول، وتعادلها يعني استمرار الوضع الحالي بطبيعة الحال وتأهل السويد كأول ومصر ثاني.

في حالة تعادل مصر مع سلوفينيا، وفوز الاتحاد الروسي على السويد. تتأهل مصر كأول المجموعة، يتأهل الاتحاد الروسي ثانيا مع مصر بفارق المواجهات المباشرة.

مواعيد المباريات

مصر تواجه سلوفينيا يوم الأحد المقبل في السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الدولي، وتلعب السويد مع الاتحاد الروسي بعدها في الساعة التاسعة والنصف مساء على نفس الملعب.

مونديال اليد مصر السويد سلوفينيا الاتحاد الروسي
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