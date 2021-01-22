مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة

فاز منتخب النرويج على الجزائر بنتيجة 36-23 في صالة الدكتور حسن مصطفى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لترفع النرويج رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال، خلف فرنسا المتصدرة برصيد 8 نقاط.

فيما ظل رصيد الجزائر صفريًا بالمركز السادس –الأخير- من المجموعة، بعد أن ودعت المنافسات في وقتٍ سابق.

ولم تواجه النرويج صعوبات كبيرة في تخطي المنتخب العربي الإفريقي، فأنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-11، قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 13 هدفا.

وفاز ساندر ساجوسين الظهير الأيسر للنرويج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله 6 أهداف.

وتلعب النرويج مباراتها الأخيرة أمام أيسلندا، بينما تواجه الجزائر سويسرا لحفظ ماء الوجه.

وينحصر الصراع على بطاقتي التأهل بين فرنسا والنرويج والبرتغال وكل الاحتمالات واردة.