مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة
الجمعة، 22 يناير 2021 - 23:23
كتب : FilGoal
فاز منتخب النرويج على الجزائر بنتيجة 36-23 في صالة الدكتور حسن مصطفى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
لترفع النرويج رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال، خلف فرنسا المتصدرة برصيد 8 نقاط.
فيما ظل رصيد الجزائر صفريًا بالمركز السادس –الأخير- من المجموعة، بعد أن ودعت المنافسات في وقتٍ سابق.
ولم تواجه النرويج صعوبات كبيرة في تخطي المنتخب العربي الإفريقي، فأنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-11، قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 13 هدفا.
وفاز ساندر ساجوسين الظهير الأيسر للنرويج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله 6 أهداف.
وتلعب النرويج مباراتها الأخيرة أمام أيسلندا، بينما تواجه الجزائر سويسرا لحفظ ماء الوجه.
وينحصر الصراع على بطاقتي التأهل بين فرنسا والنرويج والبرتغال وكل الاحتمالات واردة.