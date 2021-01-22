مونديال اليد – السويد وسلوفينيا يتعادلان في قمة أوروبية طاحنة ويشعلان مجموعة مصر

في قمة أوروبية طاحنة. تعادلت السويد مع سلوفينيا، واشتعلت مجموعة مصر في كأس العالم لليد 2021.

تعادلت السويد مع سلوفينيا بنتيجة 28-28 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

السويد أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق هدف واحد، وبنتيجة 15-14.

في شوط المباراة الثاني، كانت المباراة مشتعلة جدا، بل أن سلوفينيا تقدمت أحيانا بفارق هدف، ثم استعادت السويد تقدمها مجددا.

وأدرك سلوفينيا هدف التعادل في الثانية الأخيرة من اللقاء، لينتهي اللقاء 28-28.

التعادل رفع رصيد السويد إلى النقطة السادسة، ولتأخذ صدارة المجموعة من مصر بفارق المواجهات المباشرة.

في المقابل ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة الخامسة في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الحالي:

السويد6 نقاط - +13

مصر 6 نقاط - +32

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الاتحاد الروسي 5 نقاط - +13

سلوفينيا 5 نقاط - +8

بيلاروسيا 2 نقطة - -13

مقدونيا 0 نقاط - -53

وتلعب السويد في الجولة الأخيرة مع الاتحاد الروسي يوم الأحد المقبل، فيما تلعب سلوفينيا مع مصر.