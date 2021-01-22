مونديال اليد – السويد وسلوفينيا يتعادلان في قمة أوروبية طاحنة ويشعلان مجموعة مصر

الجمعة، 22 يناير 2021 - 23:16

كتب : أحمد العريان

السويد - سلوفينيا - كأس العالم لليد 2021

في قمة أوروبية طاحنة. تعادلت السويد مع سلوفينيا، واشتعلت مجموعة مصر في كأس العالم لليد 2021.

تعادلت السويد مع سلوفينيا بنتيجة 28-28 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

السويد أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق هدف واحد، وبنتيجة 15-14.

في شوط المباراة الثاني، كانت المباراة مشتعلة جدا، بل أن سلوفينيا تقدمت أحيانا بفارق هدف، ثم استعادت السويد تقدمها مجددا.

وأدرك سلوفينيا هدف التعادل في الثانية الأخيرة من اللقاء، لينتهي اللقاء 28-28.

التعادل رفع رصيد السويد إلى النقطة السادسة، ولتأخذ صدارة المجموعة من مصر بفارق المواجهات المباشرة.

في المقابل ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة الخامسة في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الحالي:

السويد6 نقاط - +13

مصر 6 نقاط - +32

________

الاتحاد الروسي 5 نقاط - +13

سلوفينيا 5 نقاط - +8

بيلاروسيا 2 نقطة - -13

مقدونيا 0 نقاط - -53

وتلعب السويد في الجولة الأخيرة مع الاتحاد الروسي يوم الأحد المقبل، فيما تلعب سلوفينيا مع مصر.

مونديال اليد السويد سلوفينيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - سياريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 17 دقيقة | تقرير في الجول
مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة 17 دقيقة | مصر 2021
مونديال اليد – السويد وسلوفينيا يتعادلان في قمة أوروبية طاحنة ويشعلان مجموعة مصر 24 دقيقة | مصر 2021
عن "نقطة ضعف في الزمالك وكأن مصر توجت بالمونديال" ماذا قال لاعبو الأهلي في فيلم "سر التاسعة" 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني يستعين بـ أفلاطون: روما لم تُبن في يوم واحد ساعة | الدوري المصري
سكاي: الشعراوي وصل إيطاليا للانضمام إلى روما ساعة | أوروبا
مؤتمر الأحمر: لا نركز سوى على سلوفينيا.. وهؤلاء الأفضل بالبطولة ساعة | مصر 2021
مونديال اليد - مؤتمر باروندو: فخور بمنتخب مصر باستثناء 8 دقائق أمام السويد ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك