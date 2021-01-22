موسيماني يستعين بـ أفلاطون: روما لم تُبن في يوم واحد

وجّه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رسالة تحفيذية عبر حسابه على تويتر.

ونشر موسيماني مقولة للفيلسوف الإغريقي أفلاطون: "إياك أن تثبط عزيمة الشخص الذي يتقدّم باستمرار مهما كان تقدمه بطيئا".

وأرفق المقولة بتعليق: "سنصل إلى فلسفتنا ببطء، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى المستوى الذي نريده، روما لم تُبن في يوم واحد".

The philosophy is slowly sinking in,and we will get there. We still have a lot of work to do to be at the level we want to be.Rome was not built in one day. pic.twitter.com/G0DvamztDX — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) January 22, 2021

وكان الأهلي قد قلب تأخره في مباراة مثيرة أمام المقاولون العرب من الخسارة 0-2 في الشوط الأول، إلى انتصار مبهر بثلاثية في الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري المصري، قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.