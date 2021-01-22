موسيماني يستعين بـ أفلاطون: روما لم تُبن في يوم واحد

الجمعة، 22 يناير 2021 - 22:39

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

وجّه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رسالة تحفيذية عبر حسابه على تويتر.

ونشر موسيماني مقولة للفيلسوف الإغريقي أفلاطون: "إياك أن تثبط عزيمة الشخص الذي يتقدّم باستمرار مهما كان تقدمه بطيئا".

وأرفق المقولة بتعليق: "سنصل إلى فلسفتنا ببطء، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى المستوى الذي نريده، روما لم تُبن في يوم واحد".

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وكان الأهلي قد قلب تأخره في مباراة مثيرة أمام المقاولون العرب من الخسارة 0-2 في الشوط الأول، إلى انتصار مبهر بثلاثية في الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري المصري، قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

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