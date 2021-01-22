مؤتمر الأحمر: لا نركز سوى على سلوفينيا.. وهؤلاء الأفضل بالبطولة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر وبيلاروسيا - كأس العالم لكرة اليد 2021 - الصورة من الموقع الرسمي للبطولة

أشاد أحمد الأحمر قائد منتخب مصر بزملائه في المنتخب وما يقدموه في كأس العالم لليد.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيلاروسيا: "اللاعبون كلهم على قدر المسئولية وهدفنا في مباراة سلوفينيا تحقيق الفوز لمواصلة المشوار".

وأضاف "جميع اللاعبين يخوضون مباراة بمباراة على حدة، لا ننظر لما هو قادم من الآن كل التركيز على مواجهة سلوفينيا من الآن".

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قائد المنتخب أتبع "جميع اللاعبين يؤدون أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف طموحاتنا كبيرة جدا ولكن نسير مباراة بمباراة".

الأحمر واصل "المدير الفني ناجح في تحفيظ اللاعبين الفرق قبل كل مباراة وهذا ما سنفعله تحضيرا لسلوفينيا".

وأتم "أفضل الفرق في البطولة؟ الدنمارك والبرتغال وفرنسا من أقوى المنتخبات في هذه النسخة، يقدمون أداء جيد وثابت".

مصر فازت على بيلاروسيا بنتيجة 35-26 في الجولة الثانية، فيما تلعب مع سلوفينيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الرابعة للدور الرئيسي من كأس العالم لليد 2021 قبل الجولة الأخيرة.

مونديال اليد مصر بيلاروسيا
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