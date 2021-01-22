مونديال اليد - مؤتمر باروندو: فخور بمنتخب مصر باستثناء 8 دقائق أمام السويد

أبدى روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر فخره بما قدمه فريقه في كأس العالم لليد حتى الآن.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الرابعة للدور الرئيسي من كأس العالم لليد 2021 قبل الجولة الأخيرة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيلاروسيا: "باستثناء 7 أو 8 دقائق أمام السويد فخور جدا بفريقي في البطولة حتى الآن، قدموا مباريات رائعة وأداء جيدة ومستوى ثابت".

وأضاف "لدينا مباراة قوية جديدة أمام سلوفينيا، وبغض النظر عن نتيجتها أنا فخور بما قدمه منتخب مصر حتى الآن وروح اللاعبين في المباريات".

المدرب الإسباني أتبع "حضرنا لفريق بيلاروسيا كما نحضر لأي منتخب آخر، ندرس نقاط القوة والضعف عن طريق الفيديو ونضع خطتنا، وهذا ما فعلناه بإيقاف خطورة الظهير الأيسر لديهم الذي يعتبر بين الأفضل في العالم".

باروندو واصل "حققنا نتائج جيدة ولولا انخفاض المستوى في 7 أو 8 دقائق أمام السويد لكان الأداء مثالي بشكل كامل في البطولة، لكنني راض تماما عن مجمل ما قدمناه".

وأتم "لا أركز على موقفنا من المجموعة ومن سنواجه إذا تأهلنا، تركيزنا فقط على مواجهة سلوفينيا وتقديم أداء قوي من أجل مواصلة مشوارنا".

مصر فازت على بيلاروسيا بنتيجة 35-26 في الجولة الثانية، فيما تلعب مع سلوفينيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة.