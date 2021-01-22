مونديال اليد – فرنسا تنطح أيسلندا خارج البطولة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

فرنسا - أيسلندا - الصورة من حساب مصر 2021

فاز منتخب فرنسا على أيسلندا بنتيجة 28-26 على صالة الدكتور حسن مصطفى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 8 نقاط في الصدارة، ويتجمّد رصيد أيسلندا عند نقطتين في المركز الثاني.

لتودع أيسلندا البطولة رسميا رفقة سويسرا والجزائر، وتقترب فرنسا بنسبة كبيرة جدا من التأهل إلى الدور المقبل.

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وانتهى الشوط الأول بتقدُم فرنسا بنتيجة 16-14، قبل أن تزداد الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد عودة أيسلندا وتقدمها بفارق نقطة.

لكن فرنسا استعادت السيطرة في النهاية وأنهت المباراة بفارق نقطتين.

وتألق بياركي مار إليسون لاعب أيسلندا وسجل 8 أهداف، لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز بالمباراة.

وقد تضمن فرنسا تأهلها رسميا اليوم لو عجزت النرويج عن الفوز على الجزائر.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة أمام البرتغال منافسها المباشر، فيما تواجه أيسلندا نظيرتها النرويج.

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