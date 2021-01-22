مونديال اليد – الفراعنة في الصدارة.. مصر تهزم بيلاروسيا +9 وتضع قدما في ربع النهائي

انتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة للدور الرئيسي من كأس العالم لليد، ووضعت قدما في ربع النهائي بالانتصار على بيلاروسيا.

وفازت مصر على بيلاروسيا بنتيجة 35-26 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

الفوز رفع رصيد مصر إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند النقطة الثانية في المركز الخامس وودعت البطولة رسميا.





























































التشكيل

تواجد أحمد الأحمر في قائمة المباراة، وبدأت بشكل أساسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد الروسي، فيما بدأ روبيرتو جارسيا بـ محمد عصام الطيار في حراسة المرمى لأول مرة في البطولة بعد التألق خلال المباراة الماضية.

وصف المباراة

مصر سيطرت على اللقاء منذ الدقيقة الأولى. يحيى الدرع كان المسجل للهدف الأول، قبل أن يضيف أحمد هشام "دودو" هدفا ثانيا.

بيلاروسيا سجلت أولى أهدافها، قبل أن يبدأ أحمد الأحمر العزف بهدف ثالث.

الأحمر سجل مجددا وأتبعه محمد سند بهدفين، ليكون الفارق أربعة أهداف لأول مرة في الدقيقة الخامسة.

عصام الطيار تألق وتصدى لأول كرة في الدقيقة السابعة، ثم سجل يحيى الدرع هدفا سابعا.

وحين وصلنا للدقيقة الـ11 كانت نسبة تسجيل منتخب مصر للهجمات 100% بنتيجة 11-4 وبفارق 7 أهداف.

مع وصولنا للدقيقة الـ20 كان الفارق قد وصل إلى 8 أهداف وبضعف النتيجة. 16-8 لمصر.

وسام نوار أهدر فور نزوله بالدقيقة الـ23، فكانت أول هجمة ضائعة لمصر في اللقاء.

لكن نوار نفسه عاد وسجل هدفين متتاليين، لتكون النتيجة 20-12 لمصر ويتسع الفارق إلى 8 أهداف.

علي زين سجل هدفا في الثانية الأخيرة من الشوط، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 21-14 وبفارق 7 أهداف.

الشوط الثاني

بيلاروسيا كانت البادئة بالتسجيل في الشوط الثاني، ولم تسجل مصر لـ 3 دقائق.

ممدوح هاشم يمتع

الدقائق التالية كانت لـ محمد ممدوح هاشم. سجل هدفان متتاليان وأصبحت النتيجة 24-16 في الدقيقة الـ36.

ثم تحصل ممدوح هاشم على رميتين جزائيتين، سجلهما أحمد الأحمر لتصبح النتيحة 26-17 لمصر في الدقيقة الـ40.

كريم هنداوي شارك في الدقيقة الـ41 بدلا من محمد عصام الطيار.

وأحمد الأحمر مر بمهارة وسجل في الدقيقة الـ44 لتصبح النتيجة 28-19 لمصر.

وهنداوي تألق هنا في الدقائق الـ45 والـ49 والـ50، وبينهم سجل ممدوح عمر الوكيل "بكار"، وممدوح هاشم. لتكون النتيجة 32-21 لمصر بفارق 11 هدفا، ونسبة هاشم في التسجيل 100% في البطولة ككل و6 من 6 تصويبات في مباراة اليوم.

بعد توقف عن التسجيل لمصر بين الدقيقتين الـ52 والـ57، عاد حسن وليد قداح وسجل، لتصبح النتيجة 34-25 لمصر.

أكرم يسري اختتم الأهداف في الدقيقة الـ59، لتنتهي المباراة بفوز مصر 35-26 لمصر وبفارق 9 أهداف.

أحمد هشام "دودو" حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة من اللجنة المنظمة للبطولة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند النقطة الثانية في المركز الخامس وودعت البطولة رسميا.

السويد ستواجه سلوفينيا بعد قليل في المباراة الأخيرة من تلك الجولة للمجموعة الرابعة.

وتلعب مصر في الجولة الثالثة مع سلوفينيا يوم الأحد المقبل، فيما تلعب بيلاروسيا مع مقدونيا.

وياتي ترتيب المجموعة الرابعة حاليا كالتالي:

مصر 6 نقاط

الاتحاد الروسي 5 نقاط

السويد 5 نقاط

سلوفينيا 4 نقاط

بيلاروسيا 2 نقطة

مقدونيا 0 نقاط.