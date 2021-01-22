فرج عامر لـ في الجول: الكرة تجاوزت خط المرمى أمام بيراميدز.. سموحة يريد حقه

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه حُرم من هدف صحيح خلال المواجهة أمام بيراميدز.

سموحة تعادل أمام بيراميدز بهدف لكل طرف اليوم الجمعة، مباراة شهدت مطالبة الفريق السكندري بهدف بحجة عبور الكرة لخط المرمى.

وقال عامر عن تلك اللقطة لـ FilGoal.com: "الكرة تخطت خط المرمى بشكل كامل وهو ما أوضحته الإعادة".

وأضاف: "أخبرت أحمد مجاهد أن سموحة لديه حق في تلك المباراة، ونحن نريد حقنا".

وتابع: "تقديم اعتراضات رسمية لا يأتي بنتائج، يجب على اتحاد الكرة الحفاظ على حقوق الأندية".

وأتم: "غير معقول أن يتسبب خطأ تحكيمي في إحباط اللاعبين وإيقاف طموحاتهم".

لاعبو سموحة طالبوا باحتساب هدف في هذه الكرة بداعي انها تجاوزت خط المرمى.#في_الدوري pic.twitter.com/Fu3cCKa3W6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 22, 2021

هدف بيراميدز جاء عن طريق إبراهيم عادل بينما سجل مصطفى فتحي هدف التعادل لأصحاب الأرض عقب 56 ثانية من هدف الضيوف.

وسجل مصطفى فتحي هدفه الأول له في الدوري المصري منذ موسم 2016-17 عندما سجل في شباك الاتحاد السكندري منذ 1296 يوما أي 3 سنوات و6 أشهر و16 يوما.

تعادل هو الخامس بين الفريقين في تاريخ مواجهتهم من أصل 9 مباريات في الدوري المصري، بالمسمى القديم والجديد لبيراميدز.

تعادل سادس لسموحة ورابع على التوالي في الدوري المصري الموسم الجاري، ارتفع بها رصيد الموج الأزرق لـ 9 نقاط في المركز التاسع.

وارتقى بيراميدز للمركز الخامس برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة العاشرة.