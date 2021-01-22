عبد الحميد بسيوني يكشف سبب غضبه على لاعبي الطلائع رغم التقدم ضد الإنتاج

على الرغم من تقدم طلائع الجيش على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل لا شيء لكن لم يشعر المدير الفني عبد الحميد بسيوني بالرضا بين الشوطين.

وبرر بسيوني انفعاله على لاعبيه بين شوطي المباراة رغم التقدم قائلا: "هناك فريق تقدم بهدفين وخسر في النهاية ولم أرد من اللاعبين أن يعتقدوا أنهم فازوا".

وواصل عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "وبالفعل في بداية الشوط الثاني ضغطنا الإنتاج بقوة حتى استفقنا وأمسكنا زمام اللقاء مجددا".

وتابع "كنت أضغط اللاعبين لأقول لهم لم تحققوا أي شيء نتيجة الشوط الأول خادعة".

وعن الفوز قال: "هذه ثلاث نقاط هامة فنحن خسرنا ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 94 وهذه ثالث مباراة نخوضها في أسبوع ونريد حصد أكبر عدد من النقاط لتقليل الضغط علينا".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 في جدول الترتيب بسبع نقاط بعدما خاض كل مبارياته التسعة.