مونديال اليد – البرتغال تهزم سويسرا وتنهي مغامرتها في البطولة

انتهت مغامرة سويسرا في كأس العالم لليد بعد الخسارة أمام البرتغال.

وفازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29 على صالة د. حسن مصطفى، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد، مصر 2021.

البرتغال أنهت الشوط الأول بفارق هدفين، وبنتيجة 17-15.

وفي شوط المباراة الثاني، حافظت البرتغال على تقدمها وفازت بنتيجة 33-29.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد سويسرا عند نقطتين، لتودع البطولة بشكل رسمي.

سويسرا شاركت في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي لليد قبل يومين من انطلاقها، وبدلا من أمريكا التي انسحبت بسبب تفشي فيروس كورونا بالفريق,

رغم ذلك تأهلت سويسرا إلى الدور الرئيسي للبطولة في نتائج جيدة نظرا لظروفهم.

أيسلندا ستواجه فرنسا بعد قليل في الجولة ذاتها للمجموعة، فيما ستلعب النرويج مع الجزائر.

وتلعب البرتغال في الجولة المقبلة يوم الأحد مع فرنسا، فيما تلتقي سويسرا مع الجزائر.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة الحالي كالتالي:

البرتغال 6 نقاط

فرنسا 6 نقاط

النرويج 4 نقاط

أيسلندا 2 نقطة

سويسرا 2 نقطة

الجزائر 0 نقاط