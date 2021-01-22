مونديال اليد – البرتغال تهزم سويسرا وتنهي مغامرتها في البطولة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 18:55

كتب : أحمد العريان

البرتغال - سويسرا - كأس العالم لليد 2021

انتهت مغامرة سويسرا في كأس العالم لليد بعد الخسارة أمام البرتغال.

وفازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29 على صالة د. حسن مصطفى، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد، مصر 2021.

البرتغال أنهت الشوط الأول بفارق هدفين، وبنتيجة 17-15.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - الاتحاد الروسي يهزم مقدونيا وينتزع صدارة مجموعة مصر مؤقتا مونديال اليد – تعديل على قائمة مصر لمبارة بيلاروسيا مجاهد: الشناوي والأهلي يمثلان مصر في مونديال الأندية.. تخفيض عقوبته تحكيم للصالح العام مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام

وفي شوط المباراة الثاني، حافظت البرتغال على تقدمها وفازت بنتيجة 33-29.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد سويسرا عند نقطتين، لتودع البطولة بشكل رسمي.

سويسرا شاركت في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي لليد قبل يومين من انطلاقها، وبدلا من أمريكا التي انسحبت بسبب تفشي فيروس كورونا بالفريق,

رغم ذلك تأهلت سويسرا إلى الدور الرئيسي للبطولة في نتائج جيدة نظرا لظروفهم.

أيسلندا ستواجه فرنسا بعد قليل في الجولة ذاتها للمجموعة، فيما ستلعب النرويج مع الجزائر.

وتلعب البرتغال في الجولة المقبلة يوم الأحد مع فرنسا، فيما تلتقي سويسرا مع الجزائر.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة الحالي كالتالي:

البرتغال 6 نقاط

فرنسا 6 نقاط

النرويج 4 نقاط

أيسلندا 2 نقطة

سويسرا 2 نقطة

الجزائر 0 نقاط

مونديال اليد سويسرا البرتغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحميد بسيوني يكشف سبب غضبه على لاعبي الطلائع رغم التقدم ضد الإنتاج 21 دقيقة | الدوري المصري
مدرب إسبانيا في 2002: الحكم المساعد أمام كوريا كان مجنونا.. قاموا بشرائه 25 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – البرتغال تهزم سويسرا وتنهي مغامرتها في البطولة 26 دقيقة | مصر 2021
مباشر مونديال اليد - مصر (16)-(8) بيلاروسيا.. الأحمررر الناري 44 دقيقة | مصر 2021
الزمالك يكشف سبب خروج أحداد ومحمود علاء من قائمة أسوان 50 دقيقة | الدوري المصري
لاعب سموحة: لو نجحنا في استغلال الانفرادات كنا غيرنا نتيجة مباراتنا ضد بيراميدز 59 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - الاتحاد الروسي يهزم مقدونيا وينتزع صدارة مجموعة مصر مؤقتا ساعة | مصر 2021
بعد عام ونصف في الظل.. مهاجم أتليتكو يرحل إلى قادش ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك