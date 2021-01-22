انتهت مونديال اليد - مصر (35)-(26) بيلاروسيا.. فوز رائع للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وبيلاروسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للدور الرئيسي من كأس العالم لليد 2021.

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نهاية المباراة. 35-26 لمصر.

ق. 58 أكرم يسري يسجل. 35-25 لمصر.

ق. 57 حسن وليد قداح يسجلللل. 34-25 لمصر.

ق. 52 حسن وليد قداح يسجل. 33-22 لمصر.

ق. 49 عمر الوكيل بكار يسجل والنتيجة 32-21.

ق. 48 ممدوح هاشم يتابع على الدائرة ويسجل. 31-20 لمصر.

ق. 45 يحيى خالد يسجل من رمية جزاء. 30-19 لمصر.

ق. 45 كاتوندجااا يتصدى.

ق. 44 الأحمررر يمر بشكل رائع ويسجل. 28-19 لمصر وإيقاف دقيقتين للاعب بيلاروسيا.

ق. 42 دودووووو والهدف. 27-18 لمصر.

ق. 41 كريم هنداوي يشارك بدلا من الطيار,

ق. 40 هاشم يحصل على الرمية الجزائية والأحمر يسجل. 26-17 لمصر.

ق. 38 أحمد الأحمررر من رمية جزائية. 25-17 لمصر.

ق. 36 هااااشم يا ولد. 24-16 لمصر.

ق. 35 ممدوح هاااشم يسجل مجددا. 23-16 لمصر.

ق. 33 ممدوح هاشم يسجل لأول مرة في الشوط الثاني لمصر. 22-15 لمصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 علي زين يسجل في الثانية الأخيرة. 21-14 لمصر.

20-14 لمصر ووقت مستقطع.

ق. 26 وسااام نوار مجددا. 20-12 لمصر.

ق. 26 وسام نوار يسجل أولى أهدافه في المباراة. 19-11 لمصر.

ق. 24 الطيار يتألق ويتصدى لكرة بعمدما كان المرمى خال أثناء هجمة لمصر أهدرها وسام نوار.

ق. 24 إيقاف دقيقتين لعلي زين.

ق. 23 أول كرة ضائعة من مصر عن طريق يحيى خالد يتصدى لها الحارس.

ق. 22 دودو يواصل التألق. 18-9 لمصر.

ق. 21 ممدوح هاشم يسجل من فاست بريك. 17-8 لمصر.

ق. 20 دودو مجددا يمر بمهارة ويسجل. 16-8 لمصر.

ق. 18 دودو يسجل من على الدائرة. 15-8 لمصر.

ق. 16 علي زين يسجل من جملة رائعة. 14-7 لمصر.

ق. 15 أحمد الأحمر يمر بمهارة ويسجل الهدف. 13-6 لمصر.

ق. 14 الطيااار يتألق ويتصدى لكن الكرة تعود إلى بيلاروسيا.

ق. 13 أسيست رائع من يحيى الدرع ومحمد ممدوح هاشم يسجللل الـ12. - 12-5 لمصر.

ق. 13 11-5 لمصر.

ق. 12 يحيى الدرع ورمية قوية يسجل الـ11. 11-4 لمصر.

وقت مستقطع لبيلاروسيا.

والطيار يتألق ويتصدى لكرة بيلاروسيا.

ق. 11 محمدج ممدوح هاشم يسجل العااشر من فاست بريك.

والأحمر يسجل الرمية بنجاح. 9-4 لمصر.

ق. 10 أحمد هشام دودو يتحصل على رمية جزائية.

أحمد الأحمر يسجل الرمية بنجاح. 8-3 لمصر.

ق. 8 رمية جزائية لمصر بعد عرقلة ضد ممدوح هاشم.

ق. 7 من يحيى الدرع إلى سيف الدرع الذي يسجل السابع. 7-3 لمصر.

ق. 6 الطيار يتألق ويتصدى لتصويبة من الجناح الأيمن.

ق. 5 وسند مجددااا الساااادس. 6-2 لمصر.

ق. 4 ومحمد سند يقطع الكرة ويسجل الخامس من فاست بريك. 5-2 لمصر.

ق. 4 الأحمررر مجددا والرابع. 4-2 لمصر.

ق. 3 الأحمر يسجل الثااالث. 3-1 لمصر.

ق. 2 أحمد هشام السيد يضيف الثاني. 2-0 لمصر

ق. 2 يحيى الدرع يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر. 1-0 لمصر

بداية المباراة