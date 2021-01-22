لاعب سموحة: لو نجحنا في استغلال الانفرادات كنا غيرنا نتيجة مباراتنا ضد بيراميدز

أرجع محمد عبد المنعم لاعب سموحة تعادل فريقه مع بيراميدز إلى عدم استغلال فريقه للفرص التي أتيحت له خاصة في الشوط الأول.

وتعادل سموحة في استاد الإسكندرية مع ضيفه بيراميدز اليوم الجمعة في تاسع جولات الدوري بهدف لمثله.

وقال محمد عبد المنعم لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كنا أقرب للفوز خاصة أنه أتيح لنا ثلاثة انفرادات في الشوط الأول".

وأضاف "لو كنا نجحنا في استغلال أي من تلك الفرص لكنا أرحنا نفسنا في الشوط الثاني".

وعن اعتماد سموحة على اللعب على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني قال: "طبيعي أن ندافع ونعتمد على المرتدات فنحن نواجه فريقا كبيرا".

أما عن كثرة تعادلات سموحة قال: "نحن نصل لمرمى الخصم كثيرا ولكن نهدر الفرص وطالما لا نخسر فنحن نسير جيدا والقادم أفضل".

ويعد سموحة هو أكثر فريق سقط في فخ التعادل في الدوري بواقع ست مرات من أصل ثماني مباريات خاضها.

ويحتل سموحة المركز التاسع في الدوري برصيد تسع نقاط.