مونديال اليد - الاتحاد الروسي يهزم مقدونيا وينتزع صدارة مجموعة مصر مؤقتا

الجمعة، 22 يناير 2021 - 18:22

كتب : أحمد العريان

الاتحاد الروسي - مقدونيا - كأس العالم لليد 2021

انتزع الاتحاد الروسي صدارة المجموعة الرابعة في كأس العالم لليد 2021 بعد الفوز على مقدونيا.

وفاز الاتحاد الروسي على مقدونيا بنتيجة 32-20 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم لليد، مصر 2021.

الاتحاد الروسي أنهى الشوط الأول بفارق 10 أهداف، وبنتيجة 19-9.

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وفي شوط المباراة الثاني، وسع الاتحاد الروسي الفارق إلى 12 هدفا وفازوا بنتيجة 32-20.

الفوز رفع رصيد الاتحاد الروسي للنقطة الخامسة، لينتزع صدارة المجموعة مؤقتا من السويد، فيما تجمد رصيد مقدونيا عند لا شيء من النقاط.

مصر تراجعت بذلك إلى المركز الثالث، قبل مباراتها أمام بيلاروسيا بعد قليل.

وجاء ترتيب المجموعة الحالي كالتالي:

الاتحاد الروسي 5 نقاط

السويد 5 نقاط

مصر 4 نقاط

سلوفينيا 4 نقاط

بيلاروسيا 2 نقطة

مقدونيا 0 نقاط

مونديال اليد الاتحاد الروسي مقدونيا الشمالية
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