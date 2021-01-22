بعد عام ونصف في الظل.. مهاجم أتليتكو يرحل إلى قادش

أعلن نادي قادش عن التعاقد مع إيفان سابونيتش مهاجم أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

وينتقل سابونيتش إلى قادش بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد سابونيتش أول صفقة شتوية لـ قادش، وقد تدرّب بالفعل مع الفريق اليوم الجمعة عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولا تتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل نهائي، بل سيعود اللاعب إلى أتليتكو مدريد بنهاية الموسم.

OFICIAL | Ivan Šaponjić, primer refuerzo invernal. Llega cedido por el @atleti hasta final de temporada. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 22, 2021

الصربي سابونيتش (23 عاما) انضم إلى أتليتكو مدريد في صيف 2019 قادما من بنفيكا مقابل نصف مليون يورو.

ولم يخض سابونيتش إلا مباراتين مع أتليتكو مدريد هذا الموسم، كان ذلك في منافسات كأس ملك إسبانيا بواقع 47 دقيقة إجمالا.

في العموم، لعب سابونيتش 5 مباريات بقميص أتليتكو مدريد دون أن يسجل أو يصنع.

وكان سابونيتش قد لفت الأنظار عام 2015 عندما قاد صربيا للفوز بكأس العالم للشباب.

ويحتل قادش المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.