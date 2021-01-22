شكري نجيب يغيب عن الإسماعيلي أمام المحلة للإصابة

كشف نادي الإسماعيلي عن سبب غياب شكري نجيب مهاجم الفريق عن لقاء غزل المحلة.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "غياب شكرى نجيب عن قائمة الفريق للقاء فريق المحلة بسبب شعوره بشد بسيط فى العضلة الضامة".

وأضاف "اللاعب أبلغ أحمد العجوز القائم بعمل المدير الفني للفريق بما يشعر به، وبالتالي جاء قرار استبعاده".

المصدر تابع "لم يكن هناك أي مشكلة بالفريق يتم من خلالها استبعاد اللاعب الذي يحتاجه الفريق كما يحتاج كل العناصر".

الإسماعيلي يواجه غزل المحلة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من 7 مباريات.