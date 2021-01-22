شكري نجيب يغيب عن الإسماعيلي أمام المحلة للإصابة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 18:08

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب يحاول المرور من محمد بسيوني في مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

كشف نادي الإسماعيلي عن سبب غياب شكري نجيب مهاجم الفريق عن لقاء غزل المحلة.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "غياب شكرى نجيب عن قائمة الفريق للقاء فريق المحلة بسبب شعوره بشد بسيط فى العضلة الضامة".

وأضاف "اللاعب أبلغ أحمد العجوز القائم بعمل المدير الفني للفريق بما يشعر به، وبالتالي جاء قرار استبعاده".

أخبار متعلقة
العجوز يقود الإسماعيلي أمام غزل المحلة القماش يوضح عبر في الجول احتياجات الإسماعيلي الفترة المقبلة الإسماعيلي يعلن تعيين خالد القماش مدربا للفريق بعد اعتذار العيسوي عماد النحاس: تأثرنا الفترة الأخيرة بالغيابات.. كان هناك إصرار من اللاعبين أمام الإسماعيلي

المصدر تابع "لم يكن هناك أي مشكلة بالفريق يتم من خلالها استبعاد اللاعب الذي يحتاجه الفريق كما يحتاج كل العناصر".

الإسماعيلي يواجه غزل المحلة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من 7 مباريات.

في الدوري الإسماعيلي غزل المحلة شكري نجيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد عام ونصف في الظل.. مهاجم أتليتكو يرحل إلى قادش 3 دقيقة | الدوري الإسباني
شكري نجيب يغيب عن الإسماعيلي أمام المحلة للإصابة 13 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – غياب راموس وفالفيردي وأوديجارد أمام ألافيس 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أروابارينا: أداء بيراميدز لم يرتق أمام سموحة.. ومشادة جبر والسعيد طبيعية 32 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – بورتو السويس يواصل الصدارة.. وتعادل طنطا وزد 33 دقيقة | مصر
مؤتمر مساعد زيدان: لا أعرف شيئا عن وضع أوديجارد.. وزيزو سيكون معنا 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مونديال اليد – تعديل على قائمة مصر لمبارة بيلاروسيا 55 دقيقة | مصر 2021
رومانو: أوديجارد ينضم إلى أرسنال خلال ساعات ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك