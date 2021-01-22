في الدرجة الثانية – بورتو السويس يواصل الصدارة.. وتعادل طنطا وزد

في جولة شهدت فوز الضيوف على أصحاب الأرض واصل بورتو السويس تصدره لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم الجمعة ست مباريات في إطار الجولة العاشرة وشهدت ثلاثة انتصارات خارج الأرض.

وفاز بورتو السويس خارج ملعبه على النجوم بهدف حسين البدري.

وانتصر القناة خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين دون رد لعلي شوقي ومحمد موسى.

وفاز الداخلية خارج ملعبه على منتخب السويس بهدفين دون رد سجلهما أحمد العندليب ومصطفى إبراهيم.

وانتصر الترسانة في ملعبه على سرس الليان بهدفين دون رد من ركلتي جزاء سجلهما أحمد العش وإيهاب فؤاد.

وفاز السكة الحديد في ملعبه على النصر بهدفين لهدف.

فيما تعادل طنطا سلبيا بدون أهداف مع زد.

وكان الزرقا فاز أمس الخميس على بتروجيت بهدف أحمد سكر.

وستقام مباراة أخيرة في تلك الجولة غدا السبت بين المريخ وجمهورية شبين.

بتلك النتائج يتصدر بورتو السويس المجموعة بـ22 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه منتخب السويس والداخلية.

فيما يأتي الترسانة رابعا بـ16 نقطة ويليه زد خامسا بـ14 نقطة ثم القناة سادسا بـ13 نقطة بالتساوي مع كوكاكولا.

ويأتي بتروجيت في المركز الثامن بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن المرخ وسرس الليان.

ولكن خاض سرس الليان مباراة أكثر من بتروجيت والمريخ.

وفي المركز الـ11 يأتي السكة الحديد بـ11 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزرقا.

ويحتل النصر المركز الـ13 بتسع نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه النجوم.

ويحتل طنطا المركز الـ15 وقبل الأخير بسبع نقاط بفارق الأهداف عن جمهورية شبين وللأخير لقاء أقل.