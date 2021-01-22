مونديال اليد – تعديل على قائمة مصر لمبارة بيلاروسيا

أجرى روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد، تعديل على قائمة الفريق لمواجهة بيلاروسيا.

ودخل أكرم يسري للقائمة بدلا من أحمد مؤمن صفا في الساعات الأخيرة.

ويتواجد أحمد الأحمر في القائمة بشكل طبيعي بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به أمام الاتحاد الروسي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسري – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

بينما تم استبعاد كل من: أحمد مؤمن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن حُميد.

ويلتقي منتخب مصر مع بيلاروسيا في السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد 2021.