مران الزمالك - جمل فنية وتكتيكية استعدادا لـ أسوان

ركز جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على تنفيذ جمل فنية وتكتيكية اليوم الجمعة في مران الفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأوقف المران أكثر من مرة لتوجيه تعليمات للاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه أسوان يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبعد خمسة أيام يستضيف مصر المقاصة.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب البطولة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وخاض الأخير مباراة أكثر من الأول.

وانتصر الزمالك في 6 مباريات وتعادل أمام بيراميدز.