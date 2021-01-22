باتشيكو يشكر طبيب الزمالك على جهوده

قال الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إن جهازه الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وجه الشكر لمحمد أسامة طبيب الفريق بسبب جهده في الفترة الأخيرة.

وأشار الزمالك إلى أن باتشيكو أشاد بجهود أسامة في الحفاظ على سلامة اللاعبين، ويقدر "دوره الكبير في تنفيذ الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا".

بينما أوضح عبد الحليم علي أن جهاز الزمالك اجتمع بأسامة ليشكره كنوع من التقدير على عمله.

ومن جانبه أعرب أسامة عن سعادته بلافتة الجهاز الفني، ووعد ببذل أقصى جهد للحفاظ على صحة عناصر الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه أسوان يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب البطولة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وخاض الأخير مباراة أكثر من الأول.

وانتصر الزمالك في 6 مباريات وتعادل أمام بيراميدز.