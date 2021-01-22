مشادة بين السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

بيراميدز

نشبت مشادة كلامية بين عبد الله السعيد قائد بيراميدز وزميله علي جبر بعد استقبال الفريق لهدف مصطفى فتحي لاعب سموحة اليوم الجمعة.

وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل في الدقيقة 38 على مضيفه في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، لكن مصطفى فتحي، المعار من الزمالك، أدرك التعادل بعد 56 ثانية.

ولام السعيد زميله جبر على هدف سموحة قبل أن يتدخل شريف إكرامي حارس بيراميدز لتهدئة الأمور.

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ويحتل بيراميدز المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

بينما سموحة العاشر ورصيده 8 نقاط.

بيراميدز
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