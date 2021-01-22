مشادة بين السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة

نشبت مشادة كلامية بين عبد الله السعيد قائد بيراميدز وزميله علي جبر بعد استقبال الفريق لهدف مصطفى فتحي لاعب سموحة اليوم الجمعة.

وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل في الدقيقة 38 على مضيفه في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، لكن مصطفى فتحي، المعار من الزمالك، أدرك التعادل بعد 56 ثانية.

ولام السعيد زميله جبر على هدف سموحة قبل أن يتدخل شريف إكرامي حارس بيراميدز لتهدئة الأمور.

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مشادة كلامية بين عبد الله السعيد وعلي جبر بعد هدف تعادل سموحة، وشريف إكرامي يتدخل.#في_الدوري pic.twitter.com/YwEY3cUlmS — FilGoal (From 🏠 ) (@FilGoal) January 22, 2021

ويحتل بيراميدز المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

بينما سموحة العاشر ورصيده 8 نقاط.