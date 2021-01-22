قرعة كأس إسبانيا - مواجهة سهلة لـ برشلونة.. وصدام ناري بين إشبيلية وفالنسيا

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين إشبيلية وفالنسيا بينما يلعب برشلونة ضد رايو فاييكانو.

ونصت القرعة على وقوع فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني ضد نظرائهم المنتمين لدرجات أدنى.

ولأن 11 فريقا من الدرجة الأولى تأهلت لثمن النهائي، سيشهد الدور 3 مباريات بين متنافسين ينتميان للدرجة الأولى.

وتجري المباريات الثماني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

وجاءت القرعة:

ألكويانو ضد أتليتك بلباو

رايو فاييكانو ضد برشلونة

نافالكالنيرو ضد غرناطة

جيرونا ضد فياريال

ألميريا ضد أوساسونا

بلد الوليد ضد ليفانتي

إشبيلية ضد فالنسيا

ريال بيتيس ضد ريال سوسييداد

🍀🏆 Rayo-Barça, Sevilla-Valencia, Betis-Real, Alcoyano-Athletic, Navalcarnero-Granada... ¿Cuál es para ti el mejor duelo en los octavos de final de la #CopadelRey? https://t.co/pcFyFAt0yY #LaCopaMola pic.twitter.com/XcUqF0Kk7n — MARCA (@marca) January 22, 2021

وفور انتهاء المباريات تجري قرعة الدور ربع النهائي.

وشهدت البطولة مفاجآت عديدة أبرزها خروج ريال مدريد من دور الـ32 وخروج أتليتكو مدريد من دور الـ64.