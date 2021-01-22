قرعة كأس إسبانيا - مواجهة سهلة لـ برشلونة.. وصدام ناري بين إشبيلية وفالنسيا

الجمعة، 22 يناير 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

كأس إسبانيا

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين إشبيلية وفالنسيا بينما يلعب برشلونة ضد رايو فاييكانو.

ونصت القرعة على وقوع فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني ضد نظرائهم المنتمين لدرجات أدنى.

ولأن 11 فريقا من الدرجة الأولى تأهلت لثمن النهائي، سيشهد الدور 3 مباريات بين متنافسين ينتميان للدرجة الأولى.

أخبار متعلقة
أرسنال يضم ماثيو راين لنهاية الموسم إصابة زيدان بـ فيروس كورونا مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) بيراميدز.. الدماء تسيل من فتحي سلبية مسحتي بدر بانون وأكرم توفيق

وتجري المباريات الثماني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

وجاءت القرعة:

ألكويانو ضد أتليتك بلباو

رايو فاييكانو ضد برشلونة

نافالكالنيرو ضد غرناطة

جيرونا ضد فياريال

ألميريا ضد أوساسونا

بلد الوليد ضد ليفانتي

إشبيلية ضد فالنسيا

ريال بيتيس ضد ريال سوسييداد

وفور انتهاء المباريات تجري قرعة الدور ربع النهائي.

وشهدت البطولة مفاجآت عديدة أبرزها خروج ريال مدريد من دور الـ32 وخروج أتليتكو مدريد من دور الـ64.

كأس ملك إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتي يعلن غياب دي بروين من 4 إلى 6 أسابيع 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مشادة بين السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة 27 دقيقة | الدوري المصري
قرعة كأس إسبانيا - مواجهة سهلة لـ برشلونة.. وصدام ناري بين إشبيلية وفالنسيا ساعة | أوروبا
أرسنال يضم ماثيو راين لنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة زيدان بـ فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) بيراميدز.. جوووول ثالث للطلائع 2 ساعة | الدوري المصري
سلبية مسحتي بدر بانون وأكرم توفيق 2 ساعة | مصر
الأهلي يطلق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك