مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) بيراميدز.. جوووول ثالث للطلائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأيضا طلائع الجيش والإنتاج الحربي على جهاز الرياضة العسكري.

سموحة × بيراميدز

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

ق 50: عرضية من حسام حسن إلى البديل إسلام جمال لكنها مرت بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووول التعادل مباشرة.. مصطفى فتحي يحصل على كرة سريعة ويسدد أثناء خروج إكرامي معلنا التعادل.

ق 35: عبد الله السعيد يسدد ركلة ثابتة يودعها إبراهيم عادل برأسية في الشباك.

ق 31: تدخل هوائي بين عبد الكبير الوادي وأحمد فتحي ينتهي بإصابة فتحي في الوجه والدماء تسيل.

ق 24: عرضية أرضية من عبد الله السعيد من الجهة اليسرى لبيراميدز تصل إلى إبراهيم عادل ترتطم بعارضة الهاني سليمان.

ق 18: تسديدة صاروخية من حسام حسن تمر أعلى من قائم إكرامي.

ق 14: تسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها إكرامي بثبات.

ق 10: مرتدة سريعة من لاعبي سموحة وعرضية من الجهة اليسرى لكن التخبط بين حسام حسن ومصطفى فتحي يمنع الهدف الأول.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

ق 63: جوووول إبراهيما كونيه يضيف الثالث لطلائع الجيش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: تسديدة أرضية قوية ترتطم بالقائم الأيسر عن طريق أحمد سمير.

ق 40: جووول ثاني لطلائع الجيش.. عمرو جمال برأسية يتفوق على يحيى معلنا الهدف الثاني.

ق 34: عمرو جمال يستغل خطأ من الدفاع ويمرر إلى ناصر منسي الذي سجل بتسديدة صاروخية في شباك أحمد يحيى

بداية اللقاء