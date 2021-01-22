سلبية مسحتي بدر بانون وأكرم توفيق

أعلن الأهلي اليوم الجمعة سلبية المسحتين الطبيتين اللتين خضع لهما بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق.

وأجرى النادي مسحة احترازية لمدافعه بانون بعد ظهور أعراض البرد عليه، وجاءت النتيجة سلبية.

وشدد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن حالة بانون مطمئنة وسيخضع للتقييم قبل مران الأحد.

وخضع أكرم توفيق لمسحة طبية إضافية وجاءت سلبية أيضا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا استشفائيا اليوم الجمعة ويستأنفون تدريباتهم يوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي البطولة برصيد 20 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادلين.