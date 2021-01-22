الأهلي يطلق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته

قرر الأهلي تسمية درع أكاديمياته باسم مؤمن زكريا اللاعب الأسبق للفريق.

وتنطلق بطولة الأكاديميات قريبا بعدما تمت الموافقة عليها وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للأهلي.

وأوضح الأهلي أن الخطوة "لمواصلة دعم اللاعب في ظل الظروف الصحية التي يمر بها".

ولم يلعب مؤمن زكريا (32 عاما) كرة القدم منذ ديسمبر 2018.

وانتقل مؤمن للأهلي في يناير 2015 وبعد 3 أعوام رحل معارا لمدة نصف موسم إلى الأهلي السعودي.

ومثل مؤمن الأهلي، اللاعب الأسبق للإنتاج الحربي وإنبي والزمالك، في 93 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

سجل فيها 30 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج مؤمن بسبعة ألقاب مع الأهلي.