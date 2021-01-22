التشكيل - مصطفى فتحي أساسي مع سموحة.. وتراوري يقود هجوم بيراميدز

الجمعة، 22 يناير 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

يبدأ مصطفى فتحي أساسيا لأول مرة بقميص سموحة عقب انضمامه على سبيل الإعارة من الزمالك أمام بيراميدز ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويقود البوركينابي إريك تراروي هجوم بيراميدز ومن خلفه رمضان صبحي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد جمال – محمد عبد المنعم – رجب نبيل – أطهر الطاهر

الوسط: محمود حليمو – أحمد حمص

أمامهم: عبد الكبير الوادي – أحمد حمدي عبد القادر – مصطفى فتحي

الهجوم: حسام حسن

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي

الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر

أمامهم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل

الهجوم: إريك تراوري

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