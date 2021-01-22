ردا على تقرير تايمز.. اليابان تنفي إلغاء أولمبياد طوكيو

الجمعة، 22 يناير 2021 - 12:31

كتب : نادر عيد

طوكيو 2020

نفت اليابان إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك ردا على تقرير صحيفة تايمز البريطانية والتي قالت، وفقا لمصدر في اللجنة المنظمة للحدث، إن الألعاب الصيفية ستُلغى.

وأصدرت اللجنة المنظمة للأولمبياد بيانا شددت فيه أن يوشيدي سوجا رئيس وزراء اليابان مصر على إقامة الألعاب، وأن الاجتماعات سارية للتأكيد على ذلك.

وجاء في البيان "بعض التقارير قالت إن الألعاب ستلغى وهي غير صحيحة على الإطلاق. كل شركائنا، بما فيهم الحكومة، حكومة العاصمة طوكيو، اللجنة المنظمة، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، يركزون على استضافة الألعاب هذا الصيف".

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وأضاف "نأمل أن تعود الحياة اليومية إلى طبيعتها في أسرع وقت، وسنواصل القيام بكل الجهود للاستعداد لإقامة ألعاب آمنة".

وتحدث سوجا في البرلمان صباح الجمعة قائلا:"الألعاب ستكون رمزا لتغلب الإنسانية على فيروس كورونا، وفرصة لإظهار إعادة إعمار اليابان بعد زلزال 2011 المدمر".

وتأجلت الألعاب من صيف 2020 إلى صيف العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.

ومن المفترض انطلاق الألعاب في 23 يوليو المقبل.

وستكون طوكيو مسرحا للحدث الضخم للمرة الثانية في التاريخ بعد استضافتها للألعاب في 1964.

ويشارك في الأولمبياد أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون أكثر من 200 دولة.

طوكيو 2020 الأولمبياد
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