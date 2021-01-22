ساني: من كثرة تعليمات جوارديولا كنت أتخيله يهمس في أذني

الجمعة، 22 يناير 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

ساني

أثنى ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن الأخير طور مستواه كثيرا حين ارتدى قميص فريق سيتيزينس.

وقال الألماني في حواره لصحيفة دير شبيجل:"علاقتي به كانت جيدة. نقلني لمستوى جديد تماما، بالعمل على تفاصيل صغيرة، بأي قدم استلم الكرة وكيف، ما الفعل الأنسب لفتح مساحة في الملعب".

وواصل الجناح البالغ عمره 25 عاما "المدربون الآخرون يقولون لك ماذا تفعل، لكنه فعل ذلك كل يوم، حتى وصلت لمرحلة وكأنه يهمس في أذني ويقول لي ماذا أفعل ومتى وكيف".

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واستمر لاعب شالكه السابق "ما يميز جوارديولا أنه لا يتوقف حين يراك تطورت. سيجد شيئا جديدا للعمل عليه. لو لم أنتقل لمانشستر، ربما لما وصلت لهذا المستوى".

ولعب ساني 4 سنوات مع جوارديولا في سيتي، شارك في 135 مباراة مع الفريق وسجل 39 هدفا وأرسل 45 تمريرة حاسمة.

وتوج ساني بسبعة ألقاب مع سيتي.

وانتقل مطلع الموسم الجاري إلى بايرن مقابل 45 مليون يورو.

ساني جوارديولا
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