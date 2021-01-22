كورييري ديللو سبورت: بولونيا يستهدف ضم أرناتوفيتش "هدف ميهايلوفيتش الأول"

بدأ نادي بولونيا الإيطالي التفاوض لضم النمساوي ماركو أرناتوفيتش.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية يسعى بولونيا لضم مهاجم شنجهاي إس أي بي جي الصيني في صفقة انتقال حر رغم أن عقده ينتهي في ديسمبر 2022.

ويعد راتب أرناتوفيتش أكبر عقبة للنادي البولوني إذ يتقاضى 3.5 ملايين يورو.

ويأمل بولونيا إقناع اللاعب البالغ 31 عاما بعقد طويل الأمد براتب أقل.

وأشار التقرير أن سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني وضع النمساوي هدفا أوليا لتدعيم الهجوم.

ويحتل بولونيا المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة في الدوري الإيطالي الموسم الجاري وسجل لاعبو الفريق 24 هدفا في 18 مباراة.

أرناتوفيتش خاض بقميص شنجهاي 35 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 4، عندما لعب بجوار الثنائي البرازيلي أوسكار وهالك.

وسبق أن لعب النمساوي موسم 2010 بقميص إنتر حاصدا الثلاثية التاريخية بعدما خاض 3 مباريات تحت إمرة جوزيه مورينيو.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بالعودة مجددا إلى صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.