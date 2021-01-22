مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: ننتظر موقف أحداد النهائي لتقديم عرض رسمي لـ الزمالك

الجمعة، 22 يناير 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

ينتظر نادي شباب المحمدية المغربي موقف الزمالك من حميد أحداد لتقديم عرض لضم المهاجم المغربي.

وقال مصدر بالنادي المغربي لـ FilGoal.com: "نستعد لتقديم عرض رسمي لضم حميد أحداد لكن ننتظر موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل في الزمالك".

وواصل "رغبتنا هي الحصول على أحداد بصفة نهائية، وإذا كانت مطالب الزمالك المادية مرتفعة سنحاول ضمه على سبيل الإعارة".

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وأضاف "كنا نريد ضم اللاعب في الصيف لكن لم ننجح في التعاقد معه بسبب مغالاة الزمالك حينها".

وأكمل "تواصلنا مع الزمالك مؤخرا لكن لم يكن بشكل رسمي، فقط كان استفسار على موقف اللاعب وهو ما ننتظره حاليا".

وأتم "رغبة أحداد هي اللعب عدد دقائق أكبر وهو ما لا يتوافر مع الزمالك، لذلك فرصته معنا ستكون أكبر، وسنتحدث بشكل رسمي مع الزمالك عقب تحديد موقف اللاعب".

أحداد (26 عاما) خاض 3 مباريات فقط الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

ويحتل شباب المحمدية الصاعد من الدرجة الثانية المغربية الموسم الجاري المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

حميد أحداد الزمالك شباب المحمدية
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