أحمد رفعت: لم أنجح مع الزمالك بسبب وجود أشخاص أقل من النادي.. وهذا سبب فشل انتقالي إلى الأهلي

تحدث أحمد رفعت لاعب نادي المصري البورسعيدي عن تجربته مع الزمالك، وأوضح سبب فشل انتقاله إلى الأهلي.

وقال أحمد رفعت عن تجربته في الزمالك: "انضممت إلى الزمالك بعمر 22 عاما، وعدم نجاحي مع الأبيض لأن الظروف كانت أقوى مني".

وفسر عبر قناة أون تايم سبورتس "كان هناك مدربون وأشخاص كُثر أقل من مستوى النادي، لم نحقق ألقابا كثيرة حينما تواجدت وكانت هناك مشاكل، وعندما بدأ النادي في ضم من يليق بمستواه حصد الألقاب وعاد لمكانته الطبيعية".

رفعت انضم للأبيض في 2016 وخاض 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3.

وكشف سبب فشل انضمامه إلى الأهلي بعد التألق في بطولة أمم إفريقيا للشباب 2013، قائلا: "بعد بطولة إفريقيا للشباب كنت قريبا من الانتقال إلى الأهلي لكن المفاوضات توقفت لأنني قلت سابقا أنني زملكاوي، لم أندم لكنني تعلمت من هذا الموقف في مسيرتي".

وتطرق رفعت للحديث عن انتقاله إلى المصري: "انتهت إعارتي مع الاتحاد ولأسباب عديدة اخترت الانضمام إلى المصري والاختيار موفق حتى الآن، وفوجئت بترحيب كبير من جمهور المصري قبل انضمامي".

وأضاف "علي ماهر تحدث معي للانضمام للفريق البورسعيدي بعدما سبق أن تدربت قيادته في إنبي، خاصة أنني لعبت معه في إنبي بعد سنة ونصف من الغياب عن المباريات مع الزمالك".

وأكمل "طريقة تدريبات علي ماهر وأسلوبه سهّل عليّ العودة بشكل أسرع وبدأت استعيد مستواي سريعا".

وأردف "لم أعرف هل رفض حسام حسن بقائي في الاتحاد السكندري أم لا، خاصة أنني تلقيت عرضا من المصري، وعلاقتي طيبة مع محمد مصيلحي بعد رحيلي".

وواصل "ألعب حاليا في نادي كبير ومحظوظ باللعب لنادي جماهيري وكل ما أفكر فيه كيفية اللعب جيدا كل مباراة من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وتابع "عندما يكون لديك جمهور يحبك ويشجعك يكون هذا أكبر من أي أموال، هناك بعض الامتيازات التي قد تعوضك عن الأموال".

وتحدث عن مدربه علي ماهر: "علي ماهر مدرب يريد كل شيء يكون مضبوطا بنسبة 100%، ويركز على الأداء الدفاعي واستقبالنا لـ 5 أهداف رقم جيد، يلعب كرة حديثة".

وأوضح "قبل مباراة وادي دجلة، علي ماهر جعلنا نشاهد 16 فرصة محققة في أول 7 جولات، أهدرها لاعبو الفريق سابقا وعندما بدأنا في التركيز أكثر، ونتدرب جيدا من أجل التسجيل".

واستدرك "التفكير في حصد اللقب؟ علينا الآن التركيز على التواجد بين المركز الثاني والرابع لأن النادي بعيد منذ سنوات عن الألقاب".

وأبدى رغبته في اللعب في ملعب بورسعيد: "أريد اللعب في بورسعيد وعلى الأقل نتدرب هناك لكن هذا صعب لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام في ملعب برج العرب ونتدرب في الملعب الفرعي، ونحصل على أجازات قليلة للغاية".

أحمد رفعت سجل 3 وصنع 3 في 8 مباريات الموسم الجاري بقميص المصري البورسعيدي.

وعن صعوبة الموسم الجاري أكمل "الدوري الموسم الحالي صعب جدا والفريق الذي سيحصد اللقب لن يحقق عدد كبير من الألقاب".

وأتم عن تصدي محمد الشناوي حارس الأهلي لركلة جزاء نفذها الموسم الماضي "سددت قبلها نفس الزاوية وركزت مع الشناوي قبل التسديد وقررت أن أغير زواية التسديد لكنها لم تكن بالقوة الكافية ليتصدى لها".