حسام حسن: لابد من الصبر على بواليا

يرى حسام حسن مدرب الاتحاد ونجم مصر السابق أن على الأهلي أن يصبر على مهاجمه الجديد والتر بواليا الذي لا يزال يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأحمر.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وقال أكثر من سجل في تاريخ منتخب مصر:"بواليا لاعب جيد، لكن من المفترض أن يدخل الفريق خطوة بخطوة".

وأضاف خلال حواره لقناة إم.بي.سي مصر "هكذا سيكتسب الثقة. يستطيع اللعب مع محمد شريف في آن واحد، الأهلي لديه وفرة في اللاعبين المهاجمين".

وأتم "بواليا سيظهر أكثر مع الوقت".

والتر بواليا أم محمد شريف؟.. حسام حسن يجيب#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/JesoQHmBDJ pic.twitter.com/ieods5E6Xx — MBC مصر (@mbcmasr) January 21, 2021

وانضم بواليا (25 عاما) إلى الأهلي مطلع العام الحالي قادما من الجونة بعد أداء طيب مع الأخير.

وسجل الزامبي 3 أهداف في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز بقميص الجونة.

وشارك في 4 مباريات مع الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري.

ويتصدر الأهلي البطولة برصيد 20 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادلين.