مجاهد: الشناوي والأهلي يمثلان مصر في مونديال الأندية.. تخفيض عقوبته تحكيم للصالح العام

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تخفيض عقوبة إيقاف محمد الشناوي قائد الأهلي.

الشناوي تلقى عقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات، قبل أن تُخفَض إلى مباراة واحدة مع زيادة قيمة الغرامة المادية.

وقال مجاهد عبر إم بي سي مصر: "لماذا تم إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات في واقعة مشابهة؟ يُسأل في ذلك من كان موجودا وقتها، اسألوني فقط عن فترتي".

وأضاف: "الحكم قال في تقريره إن اللاعب توجّه إليه وقال له إنه قائد الفريق ويسأله عن الإنذار، فقال الحكم إنه تركه متوجها نحو غرفة خلع الملابس، فقال له اللاعب: انتظر، وجذبه من يده

وتابع: "لجنة إدارة المسابقات نشرت تعليمات في بداية الموسم أن السلوك غير الرياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه عقوبته الإيقاف 4 مباريات، وعلى هذا الأساس أصدرت القرار فورا".

وواصل: "لم يكن في القرار استعجال من طرفنا، بل ما حدث أن لجنة المسابقات تُسيّر أمورها فورا وفقا للمكتوب".

وأضاف: "بعدها اجتمعنا واسترشدنا برأي لجنة الحكام ممثلة في وجيه أحمد وعزب حجاج، سألناهما بشكل مباشر عما إذا كان يجب على حكم المباراة الاكتفاء بذكر الواقعة في تقريره، أم إصدارة عقوبة إدارية في حق اللاعب".

وأكد: "كلاهما أجمع على أن الحكم توجب عليه إشهار بطاقة صفراء للاعب، وبالتالي طرده لأنها كانت لتكون البطاقة الثانية، وعقوبة الطرد بعد إنذارين في اللائحة هي الإيقاف مباراة واحدة، وهو ما تم".

وكشف: "هناك أسباب فنية أيضا، بمنتهى الوضوح لن ندفن رؤوسنا في الرمال، لن نتقمص دور وحش الشاشة ونكابر في الخطأ ونستعرض بكلام كبير".

وأوضح: "نحن نحترم الصالح العام، والشناوي هو حارس مصر رقم 1، والأهلي سيشارك في مونديال الأندية بشهر فبراير المقبل، وهو ممثل مصر في تلك البطولة".

وأشار: "لو تم إيقاف الشناوي فسيذهب للعب في البطولة دون أن يكون قد خاض المباريات السابقة لها".

وأتم: "الأفضل دائما مع اللاعب المحترف هو زيادة الغرامة وتقليل الإيقاف للاستفادة الفنية منه بواسطة ناديه والمنتخب والصالح العام".

video:1

وكان مصدر في اتحاد الكرة قد أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الشناوي تحصل على إنذار خلال المباراة وما بدر منه تجاه الحكم كان يستوجب حصوله على بطاقة صفراء ثانية".

وتابع "بالتالي كان يجب طرد الشناوي، وعقوبة الطرد هي إيقاف مباراة واحدة فقط".

وأضاف "الحكم أخطأ وكان يجب عليه طرد الشناوي بعد المباراة لما بدر منه".

وعن تغليظ الغرامة قال: "هذا القرار جاء بسبب السلوك غير الرياضي من حارس الأهلي تجاه الحكم".

وكان بيان اتحاد الكرة أشار إلى أن الشناوي ينبغي عليه "تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد البنك الأهلي اعتراضات من قبل لاعبي الأهلي على عدم احتساب هدف سجله أيمن أشرف.

وغاب الشناوي عن فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكنه سيكون متاحا لمواجهة بيراميدز المقبلة.