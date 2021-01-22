ذا تايمز: اليابان قررت إلغاء أوليمبياد طوكيو نهائيا

الجمعة، 22 يناير 2021 - 02:15

كتب : أحمد العريان

طوكيو 2020

يبدو بأن أوليمبياد طوكيو باتت مهددة حقا بالإلغاء النهائي.

حسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن الحكومة اليابانية توصلت إلى ضرورة إلغاء أوليمبياد طوكيو نهائيا، على أن تركز المدينة على استضافة الحدث مجددا عام 2032.

الصحيفة كشفت أيضا على لسان مصدر من الحكومة اليابانية –فضل عدم ذكر اسمه، بأن الحكومة توصلت إلى أن الأوليمبياد التي تأجلت لمدة عام بالفعل من قبل، محكوم عليها بالفشل، والهدف الآن هو إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه للإعلان عن الإلغاء، مما يترك إمكانية أن تستضيف طوكيو الحدث مجددا في وقت لاحق.

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المصدر قال لـ ذا تايمز: "لا أحد يريد أن يكون أول من يقول ذلك، لكن الإجماع أنه صعب للغاية. شخصيا، لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

أوليمبياد طوكيو كان مقررا لها أن تٌلعب في صيف عام 2020، إلا أن اللجنة الأوليمبية الدولية قررت تأجيلها لمدة عام، وأن تقام صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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