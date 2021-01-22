خبر في الجول – سلبية المسحة المعادة لـ أكرم توفيق

الجمعة، 22 يناير 2021 - 00:55

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - الأهلي والإنتاج الحربي

ظهرت نتيجة عينة المسحة الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نتيجة العينة المعادة لأكرم توفيق جاءت سلبية.

وكان الارتباك والحيرة لدى الجهاز الطبي للأهلي يكمن في أن المسحة السابقة لم تكن نتيجتها دقيقة فتقرر إعادتها ليتأكد سلبيتها.

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وبالتالي يصبح أكرم لائقا للمشاركة في مران الأهلي والاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري.

وشارك أكرم توفيق مع الأهلي في سبع مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

أكرم توفيق الأهلي
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