كأس إسبانيا - برشلونة يعبر كورنيا وحارسه التاريخي في 120 دقيقة

الجمعة، 22 يناير 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - كورنيا

فاز برشلونة على مضيفه كورنيّا بهدفين دون رد في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وسجّل عثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت هدفي البلاوجرانا في الوقت الإضافي من اللقاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ليكون برشلونة آخر العابرين إلى دور الـ 16، ويتجنّب الفخ الذي وقع فيه غريمه ريال مدريد الذي ودّع المسابقة قبل 24 ساعة بسقوط كارثي في أرض ألكويانو.

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ولعب كورنيّا الفريق الكتالوني من القسم الثالث، بشجاعة كبيرة خصوصا بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور السابق.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا، بإهدار برشلونة ركلتي جزاء خلال الوقت الأصلي.

رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة دفع بأغلب عناصره الأساسية في غياب ليو ميسي الموقوف.

وتحصّل برشلونة على فرصة التقدم في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، لكن البوسني ميراليم بيانيتش أهدرها بعد تصدي رامون خوان حارس مرمى كورنيّا صاحب واقي الرأس على طريقة بيتر تشك.

في الشوط الثاني دفع كومان بالثنائي سيرخيو بوسكيتس وبيدري في محاولة لقتل المباراة قبل التمديد.

وبالفعل تحصل برشلونة على ركلة جزاء ثانية نفذها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 80 بأسلوب سيئ، سمح لحارس رامون خوان بالتصدي لها أيضا بالقدم هذه المرة.

ليصير رامون خوان أول حارس مرمى في التاريخ يتصدى لركلتي جزاء أمام برشلونة في نفس المباراة –دون احتساب ركلات الجزاء الترجيحية-.

كما أهدر برشلونة 5 ركلات جزاء من أصل 12 احتُسبَت له هذا الموسم.

لتمتد المباراة إلى وقت إضافي هو الثالث لـ برشلونة في ظرف 8 أيام بعد التمديد أمام ريال سوسيداد وأتليتك بلباو بكأس السوبر الإسباني.

ليكون برشلونة قد خاض 3 أوقات إضافية في 3 مباريات متتالية لأول مرة طوال تاريخه الكروي.

وبالفعل بعد دقيقتين من بداية الشوط الإضافي استطاع ديمبيلي هز الشباك أخيرا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

أوضاع كورنيا ازدادت تعقيدا بطرد لاعبه ألبيرت إستييس بتحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 118.

قبل أن يقتل الدنمارك برايثوايت المباراة في الدقيقة 120 بهدفٍ ثانٍ من صناعة بيدري الذي قدّم تمريرتين حاسمتين بعد دخوله بديلا.

وتقام قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا غدا الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16:

أتليتك بلباو – برشلونة – غرناطة – ليفانتي – أوساسونا – ريال بيتيس – ريال سوسيداد – إشبيلية – فالنسيا – بلد الوليد – فياريال – ألميريا – جيرونا – رايو فايكانو – ألكويانو - نابالكارنيرو

برشلونة في إسبانيا
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