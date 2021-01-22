كأس إسبانيا - برشلونة يعبر كورنيا وحارسه التاريخي في 120 دقيقة

فاز برشلونة على مضيفه كورنيّا بهدفين دون رد في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وسجّل عثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت هدفي البلاوجرانا في الوقت الإضافي من اللقاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ليكون برشلونة آخر العابرين إلى دور الـ 16، ويتجنّب الفخ الذي وقع فيه غريمه ريال مدريد الذي ودّع المسابقة قبل 24 ساعة بسقوط كارثي في أرض ألكويانو.

برشلونة يتفادى مفاجأة جديدة😌 ويتخطى فريق كورنيا بكأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد🔥 هدفا برشلونة سجلهما ديمبيلي وبرايثوايت ⚽💫#في_إسبانيا pic.twitter.com/XqumPZqCNh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 21, 2021

ولعب كورنيّا الفريق الكتالوني من القسم الثالث، بشجاعة كبيرة خصوصا بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور السابق.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا، بإهدار برشلونة ركلتي جزاء خلال الوقت الأصلي.

رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة دفع بأغلب عناصره الأساسية في غياب ليو ميسي الموقوف.

وتحصّل برشلونة على فرصة التقدم في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، لكن البوسني ميراليم بيانيتش أهدرها بعد تصدي رامون خوان حارس مرمى كورنيّا صاحب واقي الرأس على طريقة بيتر تشك.

في الشوط الثاني دفع كومان بالثنائي سيرخيو بوسكيتس وبيدري في محاولة لقتل المباراة قبل التمديد.

وبالفعل تحصل برشلونة على ركلة جزاء ثانية نفذها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 80 بأسلوب سيئ، سمح لحارس رامون خوان بالتصدي لها أيضا بالقدم هذه المرة.

ليصير رامون خوان أول حارس مرمى في التاريخ يتصدى لركلتي جزاء أمام برشلونة في نفس المباراة –دون احتساب ركلات الجزاء الترجيحية-.

❌ميراليم بيانيتش ❌عثمان ديمبيلي ركلتي جزاء تصد لهما حارس فريق كورنيا بكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة 🔥🧤#في_إسبانيا pic.twitter.com/NvaV2ngLMW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 21, 2021

كما أهدر برشلونة 5 ركلات جزاء من أصل 12 احتُسبَت له هذا الموسم.

لتمتد المباراة إلى وقت إضافي هو الثالث لـ برشلونة في ظرف 8 أيام بعد التمديد أمام ريال سوسيداد وأتليتك بلباو بكأس السوبر الإسباني.

ليكون برشلونة قد خاض 3 أوقات إضافية في 3 مباريات متتالية لأول مرة طوال تاريخه الكروي.

للمباراة الثالثة على التوالي في غضون أسبوع 🔛برشلونة يلجأ إلى الأشواط الإضافية ✅انتصر أمام سوسيداد ❌خسر أمام بلباو ❗ أمام كورنيا#في_إسبانيا pic.twitter.com/uRWiJhsmwU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 21, 2021

وبالفعل بعد دقيقتين من بداية الشوط الإضافي استطاع ديمبيلي هز الشباك أخيرا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

أوضاع كورنيا ازدادت تعقيدا بطرد لاعبه ألبيرت إستييس بتحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 118.

قبل أن يقتل الدنمارك برايثوايت المباراة في الدقيقة 120 بهدفٍ ثانٍ من صناعة بيدري الذي قدّم تمريرتين حاسمتين بعد دخوله بديلا.

وتقام قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا غدا الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16:

أتليتك بلباو – برشلونة – غرناطة – ليفانتي – أوساسونا – ريال بيتيس – ريال سوسيداد – إشبيلية – فالنسيا – بلد الوليد – فياريال – ألميريا – جيرونا – رايو فايكانو – ألكويانو - نابالكارنيرو