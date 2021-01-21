مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام

فاز منتخب إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 32-28 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط وتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة خلف المجر صاحبة الـ 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد ألمانيا عند نقطتين في المركز الرابع، وتقلّصت حظوظها في التأهل بنسبة كبيرة.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة، إذ تقدمت إسبانيا في الشوط الأول بنتيجة 16-13، مستفيدة من تألق غير عادي لحارسها رودريجو كورّاليس.

🧤10 تصديات 🥅23 تسديدة رودريجو كوراليس حارس إسبانيا في الشوط الأول للاعبي منتخب ألمانيا "محدش هايجيب اجوال هنا"😅#مصر2021 pic.twitter.com/86NHwVg31R — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 21, 2021

لكن في الدقائق الأولى من الشوط الثاني حققت ألمانيا عودة قوية للغاية واستطاعت قلب النتيجة ووصلت بالفارق إلى 3 أهداف في بعض اللحظات.

مدرب إسبانيا قام بتغيير مهم، فأدخل حارس البديل جونزالو بيريز دي فارجاس الذي واصل مشوار تألق سلفه وقام بعدة تصديات مهمة، سمحت لبلاده باستعادة السيطرة والتقدم حتى نهاية المباراة.

وحصل راؤول إنتريريوس (39 عاما) قائد وأسطورة إسبانيا على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 4 أهداف من 6 تصويات.

وتلعب إسبانيا مباراتها المقبلة أمام أوروجواي يوم السبت، فيما تواجه ألمانيا نظيرتها البرازيل في نفس اليوم.