مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام

الخميس، 21 يناير 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

إسبانيا - ألمانيا - الصورة من حساب مصر 2021

فاز منتخب إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 32-28 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط وتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة خلف المجر صاحبة الـ 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد ألمانيا عند نقطتين في المركز الرابع، وتقلّصت حظوظها في التأهل بنسبة كبيرة.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة، إذ تقدمت إسبانيا في الشوط الأول بنتيجة 16-13، مستفيدة من تألق غير عادي لحارسها رودريجو كورّاليس.

أخبار متعلقة
منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية مونديال اليد – المجر تواصل الإبداع بالفوز على البرازيل وتتصدر المجموعة

لكن في الدقائق الأولى من الشوط الثاني حققت ألمانيا عودة قوية للغاية واستطاعت قلب النتيجة ووصلت بالفارق إلى 3 أهداف في بعض اللحظات.

مدرب إسبانيا قام بتغيير مهم، فأدخل حارس البديل جونزالو بيريز دي فارجاس الذي واصل مشوار تألق سلفه وقام بعدة تصديات مهمة، سمحت لبلاده باستعادة السيطرة والتقدم حتى نهاية المباراة.

وحصل راؤول إنتريريوس (39 عاما) قائد وأسطورة إسبانيا على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 4 أهداف من 6 تصويات.

وتلعب إسبانيا مباراتها المقبلة أمام أوروجواي يوم السبت، فيما تواجه ألمانيا نظيرتها البرازيل في نفس اليوم.

إسبانيا ألمانيا مصر 2021 مونديال اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرنلي يُسقط ليفربول في أنفيلد ويحقق إنجازا بعد 47 عاما 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف الأقرب للخروج من قائمة الأهلي لكأس العالم.. وتكريم لـ وليد سليمان 48 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام ساعة | مصر 2021
منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة ساعة | مصر 2021
خبر في الجول – إعارة خماسي ناشئين الزمالك إلى نادي زد ساعة | مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية 2 ساعة | مصر 2021
كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك