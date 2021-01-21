منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة
الخميس، 21 يناير 2021 - 23:14
كتب : أحمد العريان
استعادت الدنمارك صدارة المجموعة الثانية للدور الرئيسي من بطولة العالم، وفازت على قطر بفارق 9 أهداف.
وفازت الدنمارك على قطر بنتيجة 32-23 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.
الدنمارك أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 17-12.
وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 9 نقاط، وانتهت المباراة بفوز الدنمارك بنتيجة 32-23.
الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطتين في المركز الرابع.
ويأتي ترتيب المجموعة الثانية الحالي كالتالي:
الدنمارك 6 نقاط
كرواتيا 5 نقاط
الأرجنتين 4 نقاط
قطر 2 نقطة
اليابان 1 نقطة
البحرين صفر
يذكر أن المتأهلان من تلك المجموعة الثانية، سيكونان هما منافسا المتأهلان عن المجموعة الرابعة، والتي تضم مصر صاحبة الأرض.