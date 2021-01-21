منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة

الخميس، 21 يناير 2021 - 23:14

كتب : أحمد العريان

الدنمارك - قطر - كأس العالم لليد 2021

استعادت الدنمارك صدارة المجموعة الثانية للدور الرئيسي من بطولة العالم، وفازت على قطر بفارق 9 أهداف.

وفازت الدنمارك على قطر بنتيجة 32-23 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

الدنمارك أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 17-12.

أخبار متعلقة
مونديال اليد – المجر تواصل الإبداع بالفوز على البرازيل وتتصدر المجموعة مونديال اليد – الأرجنتين تهزم اليابان وتقاسم الدنمارك الصدارة متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 9 نقاط، وانتهت المباراة بفوز الدنمارك بنتيجة 32-23.

الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطتين في المركز الرابع.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية الحالي كالتالي:

الدنمارك 6 نقاط

كرواتيا 5 نقاط

الأرجنتين 4 نقاط

قطر 2 نقطة

اليابان 1 نقطة

البحرين صفر

يذكر أن المتأهلان من تلك المجموعة الثانية، سيكونان هما منافسا المتأهلان عن المجموعة الرابعة، والتي تضم مصر صاحبة الأرض.

مونديال اليد قطر الدنمارك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - إسبانيا تدفن ألمانيا في قمة تكسير العظام 23 دقيقة | مصر 2021
منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة 28 دقيقة | مصر 2021
خبر في الجول – إعارة خماسي ناشئين الزمالك إلى نادي زد 45 دقيقة | مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية ساعة | مصر 2021
كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل ساعة | أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات.. وغرامة على الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موناكو يضم أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2019 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك