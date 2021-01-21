منافس مصر المحتمل – الدنمارك تهزم قطر وتستعيد الصدارة

استعادت الدنمارك صدارة المجموعة الثانية للدور الرئيسي من بطولة العالم، وفازت على قطر بفارق 9 أهداف.

وفازت الدنمارك على قطر بنتيجة 32-23 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

الدنمارك أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 17-12.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 9 نقاط، وانتهت المباراة بفوز الدنمارك بنتيجة 32-23.

الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطتين في المركز الرابع.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية الحالي كالتالي:

الدنمارك 6 نقاط

كرواتيا 5 نقاط

الأرجنتين 4 نقاط

قطر 2 نقطة

اليابان 1 نقطة

البحرين صفر

يذكر أن المتأهلان من تلك المجموعة الثانية، سيكونان هما منافسا المتأهلان عن المجموعة الرابعة، والتي تضم مصر صاحبة الأرض.