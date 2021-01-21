خبر في الجول – إعارة خماسي ناشئين الزمالك إلى نادي زد

اتفق الزمالك مع نادي زد على انتقال خمسة ناشئين إلى الفريق الناشط في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أعار خمسة لاعبين إلى نادي زد حتى نهاية الموسم الجاري.

الخماسي هم علي عباس لاعب الوسط مواليد 1999، ةيوسف علي صانع ألعاب مواليد 1999، وإسلام عصام مواليد 2000 صانع ألعاب.

سيخرج أيضاعلاء يحيى مواليد 2000 ويلعب كظهير أيسر، وحسن علي صاروخ، مهاجم من مواليد 2000.

ويلعب نادي زد في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم خلال مجموعة القاهرة.

ويحتل زد المركز السابع في المجموعة برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بورتو السويس صاحب الصدارة.