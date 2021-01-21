منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية

الخميس، 21 يناير 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

كرواتيا - البحرين - كأس العالم لليد 2021

تصدرت كرواتيا المجموعة الثانية للدور الرئيسي من كأس العالم لليد بعد الفوز على البحرين.

وفازت كرواتيا على البحرين بنتيجة 28-18 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد مصر 2021.

كرواتيا أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 13-8.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - كرواتيا تخطف الصدارة من قطر.. والبحرين تتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية كرواتيا تكسر صمود أنجولا وتعبر إلى الدور الرئيسي مفاجأة كبرى.. اليابان أخير 2019 تتعادل مع كرواتيا وصيف أوروبا في مونديال اليد فرنسا تنتصر على السويد برباعية.. والبرتغال تقتل كرواتيا

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق إلى 10 أهداف، وفازت كرواتيا بنتيجة 28-18.

الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد البحرين عند صفر من النقاط.

وتلتقي كرواتيا مع الأرجنتين في الجولة المقبلة، فيما تلعب البحرين مع قطر.

يذكر أن المتأهلان من تلك المجموعة الثانية، سيكونان هما منافسا المتأهلان عن المجموعة الرابعة، والتي تضم مصر صاحبة الأرض.

مونديال اليد كرواتيا البحرين
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – إعارة خماسي ناشئين الزمالك إلى نادي زد 10 دقيقة | مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية 44 دقيقة | مصر 2021
كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل 50 دقيقة | أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات.. وغرامة على الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موناكو يضم أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2019 ساعة | أوروبا
مونديال اليد – المجر تواصل الإبداع بالفوز على البرازيل وتتصدر المجموعة ساعة | مصر 2021
مباشر – ليفربول (0) - (0) بيرنلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك