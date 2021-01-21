منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية

تصدرت كرواتيا المجموعة الثانية للدور الرئيسي من كأس العالم لليد بعد الفوز على البحرين.

وفازت كرواتيا على البحرين بنتيجة 28-18 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد مصر 2021.

كرواتيا أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 13-8.

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق إلى 10 أهداف، وفازت كرواتيا بنتيجة 28-18.

الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد البحرين عند صفر من النقاط.

وتلتقي كرواتيا مع الأرجنتين في الجولة المقبلة، فيما تلعب البحرين مع قطر.

يذكر أن المتأهلان من تلك المجموعة الثانية، سيكونان هما منافسا المتأهلان عن المجموعة الرابعة، والتي تضم مصر صاحبة الأرض.