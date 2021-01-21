كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل

الخميس، 21 يناير 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

أوناي نونييز - أتليتك بلباو

تأهل أتليتك بلباو إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه القاتل على إيبيزا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب كان ميسيس.

ودخل أتليتك بلباو المباراة منتشيا بانتصارين متتاليين على ريال مدريد وبرشلونة سمحا له بالتتويج بكأس السوبر الإسباني.

وقام لاعبو إيبيزا فريق القسم الثالث بعمل ممر شرفي لـ أتليتك بلباو قبل بداية المباراة.

أخبار متعلقة
موناكو يضم أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2019 باولو سوسا مدربا جديدا لـ بولندا "تحقق حلم الطفولة".. كريستال بالاس يضم ماتيتا جوهرة فرنسية جديدة.. مونشنجلادباخ يضم مدافع تولوز

لكن المفاجأة المدوية حدثت في الدقيقة 12 عندما تقدّم إيبيزا المغمور بهدف سجله خافي بيريز.

إيبيزا الذي يشرف على تدريبه خوان كارلوس كارسيدو –مساعد أوناي إيمري السابق في أرسنال-، ظل محافظا على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد أتليتك وسجل التعادل بالدقيقة 52 عن طريق راؤول جارسيا.

الإثارة تواصلت عندما سجل إيبيزا هدفا ثانيا في الدقيقة 63 تم إلغائه بداعي التسلل.

قبل أن يخطف أوناي نونييز مدافع أتليتك بلباو هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليواصل أتليتك بلباو مسيرته في البطولة التي وصل فيها إلى النهائي بالموسم الماضي، مباراة ستُلعَب في أبريل أمام غريمه الأزلي ريال سوسيداد.

أتليتك بلباو في إسبانيا كأس إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأخير للدول الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر المحتمل – كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية 24 دقيقة | مصر 2021
كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل 31 دقيقة | أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات.. وغرامة على الزمالك 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موناكو يضم أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2019 47 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – المجر تواصل الإبداع بالفوز على البرازيل وتتصدر المجموعة 56 دقيقة | مصر 2021
مباشر – ليفربول (0) - (0) بيرنلي.. العارضة تحرم أوريجي من هدف التقدم ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح احتياطي أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك