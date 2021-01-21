كأس إسبانيا – أتليتك بلباو ينجو من فخ إيبيزا في الوقت القاتل

تأهل أتليتك بلباو إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه القاتل على إيبيزا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب كان ميسيس.

ودخل أتليتك بلباو المباراة منتشيا بانتصارين متتاليين على ريال مدريد وبرشلونة سمحا له بالتتويج بكأس السوبر الإسباني.

وقام لاعبو إيبيزا فريق القسم الثالث بعمل ممر شرفي لـ أتليتك بلباو قبل بداية المباراة.

لكن المفاجأة المدوية حدثت في الدقيقة 12 عندما تقدّم إيبيزا المغمور بهدف سجله خافي بيريز.

إيبيزا الذي يشرف على تدريبه خوان كارلوس كارسيدو –مساعد أوناي إيمري السابق في أرسنال-، ظل محافظا على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد أتليتك وسجل التعادل بالدقيقة 52 عن طريق راؤول جارسيا.

الإثارة تواصلت عندما سجل إيبيزا هدفا ثانيا في الدقيقة 63 تم إلغائه بداعي التسلل.

قبل أن يخطف أوناي نونييز مدافع أتليتك بلباو هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليواصل أتليتك بلباو مسيرته في البطولة التي وصل فيها إلى النهائي بالموسم الماضي، مباراة ستُلعَب في أبريل أمام غريمه الأزلي ريال سوسيداد.