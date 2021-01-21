موناكو يضم أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2019

الخميس، 21 يناير 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

كريبين دياتا - موناكو

أعلن نادي موناكو عن تعاقده مع كريبين دياتا قادما من كلوب بروج البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد النادي الفرنسي أن دياتا ارتبط معه بعقد حتى صيف 2025.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن الصفقة كلفت موناكو حوالي 16 مليون يورو.

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وصرّح دياتا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو وأن أحصل على فرصة التطور في بيئة طموحة بالدوري الفرنسي".

وأضاف: "الكل يعرف تاريخ موناكو، أتطلع إلى العمل بجدية مع زملائي الجدد وأن أرد الثقة التي وضعها النادي في شخصي".

دياتا (21 عاما) لاعب وسط سنغالي انضم إلى كلوب بروج في صيف 2018 قادما من ساربسورج النرويجي مقابل مليوني يورو.

وخاض دياتا 95 مباراة مع كلوب بروج، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 11.

وساهم دياتا في تتويج كلوب بروج بالدوري البلجيكي مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر البلجيكي.

وكان دياتا قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر بعد أن قاد بلاده السنغالي إلى الوصافة.

ويمتلك دياتا إجمالا 16 مباراة دولية مع السنغال وشارك في كل مباريات بلاده السبعة على أرض مصر.

كريبين دياتا موناكو
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