مونديال اليد – المجر تواصل الإبداع بالفوز على البرازيل وتتصدر المجموعة

واصلت المجر مغامرتها الرائعة بالفوز البرازيل وتصدر المجموعة الأولى للدور الرئيسي.

وفازت المجر على البرازيل بنتيجة 29-23 على صالة العاصمة الإدارية، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الرئيسي من كأس العالم لليد مصر 2021.

المجر أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة 16-11.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الضغط المجري، وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 29-23.

فوز المجر رفع رصيدها إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة واحدة.

وتلتقي المجر يوم السبت المقبل مع بولندا في الجولة الثانية، فيما تلعب البرازيل مع ألمانيا.