تشكيل برشلونة – بويج أساسي.. وظهور أول لـ "بوجبا الجديد" أمام كورنيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة كورنيّا في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وشهد التشكيل الدفع بـ ريكي بويج أساسيا لأول مرة تحت قيادة الهولندي كومان.

كما يسجل المراهق إلايش موتيبا ظهوره الأول على الإطلاق بقميص برشلونة، وهو الذي يُلقّب بـ "بوجبا الجديد" ويعد أحد أهم لاعبي أكاديمية لا ماسيا في الوقت الحالي.

وأبقى كومان مدافعه صامويل أومتيتي على مقاعد البدلاء، فيما دفع بالحارس الاحتياطي نيتو على حساب مارك أندري تير شتيجن.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: أوسكار مينجيزا – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو

الوسط: ميراليم بيانيتش – إلايش موتيبا – ريكي بويج

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

دكة البدلاء: مارك أندري تير شتيجن – أرناو تيناس – سيرخيو بوسكيتس – عثمان ديمبيلي – بيدري – ماتيوش فيرنانديش – صامويل أومتيتي – كونراد دي لا فوينتي – أليكس كويّادو -