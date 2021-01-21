باولو سوسا مدربا جديدا لـ بولندا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم عن تعيين باولو سوسا مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول.

ويعوّض سوسا نظيره يرزي بزنتشيك الذي أقيل قبل عدة أيام.

وصرّح سوسا بعد تعيينه: "أشعر بالفخر لتولي تدريب بولندا، أود أن أشكر الرئيس بونيك على هذا التحدي الرائع".

وواصل: "بولندا دولة كرة قدم وأنا واثق أن حماسكم سيعطينا القوة ويمدنا بالثقة".

وتابع: "سنكون قادرين على القتال من أجل الانتصار في البطولة الأوروبي إذا تحلينا بالعقلية المناسبة والانضباط والتنظيف".

وأتم: "إذا اتحدنا سنكون أقوياء، أنا واثق أن بولندا بأكملها ستفتخر بهذا المنتخب".

🆕🔴 Paulo Sousa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 21, 2021

فيما صرّح زبيجنيوف بونيك رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم: "أنا واثق أن المدرب الجديد سيعطينا دفعة مميزة بسبب خبرته وقدراته التدريبية".

وتابع: "نحن نعتمد عليه. الاتحاد واللاعبون وكل عائلة بولندا الرياضية في تصرفه".

وأتم: "حظا موفقا يا باولو".

سوسا (50 عاما) لاعب دولي سابق في منتخب البرتغال، وقضى مسيرته الكروية في عدة أندية مهمة، أبرزها: بنفيكا وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وسبق لـ سوسا تدريب كوينز بارك رينجرز، وسوانزي سيتي، وليستر سيتي، وفيديوتون، وبازل، وفيورنتينا، وتيانجين كوانجيان، وبوردو.

ويقود سوسا منتخب بولندا في يورو 2020 الصيف المقبل، ويتواجد في مجموعة تضم إسبانيا والسويد وسلوفاكيا.