متعب للاعبي الأهلي: لا تفكروا في مونديال الأندية.. تعلموا من خطأ جيلنا

الخميس، 21 يناير 2021 - 19:48

كتب : رامي جمال

جوزيه - متعب - أبو تريكة

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق نصيحة للجيل الحالي قائلا لهم: "لا تفكروا الآن في المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتحدث متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أنا شاركت في كأس العالم للأندية أربع مرات، ووقعنا في خطأ حينما قلنا إننا سنفوز بالبطولة حصلنا على المركز السادس".

وتابع "حينما لم نفكر في الأمر وأزلنا الضغوط من على أنفسنا حصلنا على المركز الثالث".

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وأكمل "مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي قال لنا هذه البطولة تكريم لكم على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، استمتعوا بالحدث الأكبر وفكروا في كل مباراة بشكل منفرد".

وأردف متعب "أقول للاعبين لا تفكروا في لقاء الدحيل أو بايرن ميونيخ، فكروا في لقاء بيراميدز ثم استمتعوا بكأس العالم ولنرى أين سوف تذهبون".

وأتم "تعاملوا مع كل مباراة بظروفها الخاصة ولنرى ماذا سوف يحدث".

ويلاقي الأهلي منافسه الدحيل القطري في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية في الرابع من شهر فبراير المقبل.

متعب الأهلي كأس العالم للأندية
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