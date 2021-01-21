مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة

الخميس، 21 يناير 2021 - 19:39

كتب : أحمد العريان

بولندا - أوروجواي - كأس العالم لليد 2021

بعد تأهل أوروجواي بالصدفة إلى الدور الرئيسي، لاقت خسارة كبيرة أمام بولندا في الجولة الأولى من كأس العالم لليد.

فازت بولندا على أوروجواي بنتيجة 30-16 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد مصر 2021.

أوروجواي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها. خسرت مباراتين أمام ألمانيا والمجر بنتائج كبيرة، لتصبح هي أضعف هجوم ودفاع في البطولة.

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وفي الجولة الثالثة انسحبت كاب فيردي بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق، لتتأهل أوروجواي إلى الدور التالي.

واليوم، خسرت أوروجواي بنتيجة قريبة من ضعف النتيجة، 30-16.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم بولندا بنتيجة 14-9، ثم ضاعفت بولندا النتيجة في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد بولندا للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند لا شيء من النقاط.

وتلتقي أوروجواي مع إسبانيا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، فيما تلعب بولندا مع المجر في اليوم ذاته.

مونديال اليد بولندا أوروجواي
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