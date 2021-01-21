مؤتمر موسيماني: أعتقد أن الأهلي يحب اللعب تحت ضغط.. غيرت طريقة اللعب 3 مرات

الخميس، 21 يناير 2021 - 19:38

كتب : رامي جمال

بيتسو موسيماني - الأهلي والمقاولون العرب

سخر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إهدار فريقه للفرص المبكرة التي تتاح له في مبارياته قائلا: "أعتقد أن الفريق يحب اللعب تحت الضغط".

وحول الأهلي تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية على المقاولون العرب اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لا أعتقد أن شوطي المباراة كانا مختلفين لأننا استطعنا خلق الفرص في كليهما".

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وواصل "في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص في أول 10 و15 دقيقة وكان يجب أن نستغلهم وهذا تكرر في لقاء البنك الأهلي كذلك".

وشدد "هذا يعني أن هناك مشكلة وعلينا علاجها".

وأضاف ساخرا "أعتقد أن الأهلي يحب اللعب تحت الضغط".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي حديثه "اليوم استطعنا العودة في النتيجة والفوز وهذا خطير لأنه ربما لا يحدث في مرة مقبلة ولكن الجزء الإيجابية هو روح اللاعبين والقتال والإيمان دائما بقدرتنا على الفوز".

وكشف موسيماني عن انفعاله بقوة على اللاعبين بين شوطي المباراة وأوضح "منذ قدومي لمصر لم أنفعل على اللاعبين مثلما حدث اليوم".

وأردف "أحاول دائما التحلي بالهدوء ولكن اليوم لم نكن جيدين وكذلك يجب أن أشيد بالجهاز الفني لأننا اتخذنا بعض القرارات الغريبة التي غيرنا بها طريقة اللعب، اتخذنا قرارات مختلفة ولكن كان لها تبعات إيجابية".

وأوضح موسيماني "غيرت طريقة اللعب ثلاث مرات في الشوط الثاني وكنا نركض ضد الوقت كان يجب أن نسجل أهدافا سريعا لنحول النتيجة".

وأكمل "في مرة جعلت أفشة يلعب في المركز رقم 8 بدلا من 10 ودفعت بمروان محسن ومحمد شريف كرؤوس حربة وأعدت حمدي فتحي لخط الدفاع ولعبنا أحيانا بطريقة 3-4-3".

وعن علي لطفي قال: "لم يلعب بشكل غير جيد بل كان مجبرا لأننا لم ندافع جيدا ولم يرتكب خطأين في الهدفين اللذين استقبلناهما".

وبسؤاله عن قرارات الحكم قال: "البعض قال لي إن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لنا وأنا لم أشاهدها سأشاهد الإعادة في منزلي ولكنني لن أعلق على قرارات الحكام".

وعاد الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري مجددا بفضل ذلك الانتصار برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

موسيماني الأهلي في الدوري
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